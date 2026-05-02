Создатели «Истории игрушек 5» поделились свежими кадрами из мультфильма
Создатели анимационного фильма «История игрушек 5» представили несколько новых кадров из будущей картины. Мировая премьера мультфильма запланирована на 19 июня.
На опубликованных кадрах зрители могут увидеть как полюбившихся героев из предыдущих частей, так и новых персонажей. Сюжет расскажет о свежих приключениях Вуди, Базза, Джесси и их друзей. На этот раз игрушкам предстоит справиться с необычной угрозой — планшетом LilyPad, который полностью поглощает внимание их новой хозяйки Банни. Персонажам нужно найти способ вернуть интерес девочки к себе.
Режиссёром и сценаристом пятой части выступил Эндрю Стэнтон — автор предыдущих фильмов серии.
Ранее режиссер Иван Соснин в беседе с НСН рассказал, что давно хотел попробовать свои силы в анимации, а в новом проекте совместит киносъемку и мультипликацию, созданную с помощью CG и нейросети. При этом творческая команда уже столкнулась со сложностями при совмещении изображение, что затруднило производство.
