На опубликованных кадрах зрители могут увидеть как полюбившихся героев из предыдущих частей, так и новых персонажей. Сюжет расскажет о свежих приключениях Вуди, Базза, Джесси и их друзей. На этот раз игрушкам предстоит справиться с необычной угрозой — планшетом LilyPad, который полностью поглощает внимание их новой хозяйки Банни. Персонажам нужно найти способ вернуть интерес девочки к себе.



Режиссёром и сценаристом пятой части выступил Эндрю Стэнтон — автор предыдущих фильмов серии.

Ранее режиссер Иван Соснин в беседе с НСН рассказал, что давно хотел попробовать свои силы в анимации, а в новом проекте совместит киносъемку и мультипликацию, созданную с помощью CG и нейросети. При этом творческая команда уже столкнулась со сложностями при совмещении изображение, что затруднило производство.

