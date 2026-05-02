Китай запретил исполнять санкции США против пяти китайских компаний

Министерство коммерции КНР издало приказ, запрещающий признавать и исполнять американские санкции в отношении пяти китайских нефтехимических компаний, которых США обвинили в торговле нефтью с Ираном.



В заявлении ведомства подчёркивается, что правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций без мандата ООН и оснований в международном праве. Согласно приказу, китайские организации обязаны не соблюдать ограничительные меры США в отношении указанных предприятий.

Власти КНР считают, что действия Вашингтона неправомерно ограничивают коммерческую деятельность и противоречат базовым нормам международных отношений. Решение основано на национальном механизме противодействия необоснованному экстерриториальному применению иностранных законов.

Ранее США включили в санкционный список пять китайских компаний, в том числе крупного нефтепереработчика Hengli Petrochemical. В рамках ограничений американские власти заморозили активы предприятий и запретили любые транзакции с ними, ссылаясь на их участие в сделках с иранской нефтью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
