Китай запретил исполнять санкции США против пяти китайских компаний
Министерство коммерции КНР издало приказ, запрещающий признавать и исполнять американские санкции в отношении пяти китайских нефтехимических компаний, которых США обвинили в торговле нефтью с Ираном.
В заявлении ведомства подчёркивается, что правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций без мандата ООН и оснований в международном праве. Согласно приказу, китайские организации обязаны не соблюдать ограничительные меры США в отношении указанных предприятий.
Власти КНР считают, что действия Вашингтона неправомерно ограничивают коммерческую деятельность и противоречат базовым нормам международных отношений. Решение основано на национальном механизме противодействия необоснованному экстерриториальному применению иностранных законов.
Ранее США включили в санкционный список пять китайских компаний, в том числе крупного нефтепереработчика Hengli Petrochemical. В рамках ограничений американские власти заморозили активы предприятий и запретили любые транзакции с ними, ссылаясь на их участие в сделках с иранской нефтью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
