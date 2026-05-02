Плющенко ответил на обвинения 19-летнего сына, которого воспитал другой мужчина

Отношения спортсмена с матерью первенца завершились разводом на негативной ноте. После расставания Мария вышла замуж за предпринимателя Артёма, который в основном занимался воспитанием Егора. Евгений поддерживал с сыном контакт и оказывал финансовую помощь, однако прямого участия в воспитании почти не принимал.



На днях Егор публично выдвинул претензии к отцу и его нынешней семье. По словам юноши, он долгие годы испытывал нехватку внимания со стороны Плющенко, страдал из‑за отсутствия близкого общения и ревновал к младшим братьям — Саше и Арсению (детям фигуриста от брака с Яной Рудковской). Егор также заявил, что отец не выплачивал алименты, игнорировал его дни рождения и предлагал донашивать старую одежду.



Первой реакцией на высказывания Егора стал комментарий не самого Плющенко, а его сына Саши, который встал на защиту отца и назвал ситуацию «плохим спектаклем бездельника, недостойного быть частью семьи».



Спустя несколько дней Плющенко обратился к Егору напрямую. Он предложил провести личную встречу для обсуждения всех претензий, но отказался от публичного выяснения отношений.



«Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда», — заявил Евгений.

