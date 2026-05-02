Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на 22,8% в I квартале
Импорт Турции из России в первом квартале 2026 года сократился на 3,5 млрд долларов (22,8%) — это наиболее существенное снижение среди всех стран‑партнёров. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат во время презентации данных о внешней торговле страны за апрель.
Министр отметил, что заметное сокращение объёмов импорта из России зафиксировано и в ряде других государств, включая ОАЭ, Боливию, Италию и Францию. При этом наибольший рост турецкого импорта за январь–март пришёлся на Китай: показатель увеличился на 1,8 млрд долларов. Также отмечен рост поставок из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.
Ранее, 20 февраля, в ходе рабочего визита в Турцию вице‑премьер России Александр Новак провёл переговоры с Омером Болатом. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества в торговой, финансово‑банковской и промышленной сферах. Новак подчеркнул, что торгово‑экономические отношения между Москвой и Анкарой остаются динамичными: по итогам прошлого года российско‑турецкий товарооборот вырос в физическом выражении, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Зеленский рассматривает Турцию для нового раунда переговоров с РФ
- Немцы посмеялись над Мерцем после вопроса о том, что хорошего он сделал для ФРГ
- Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers»
- В Амстердаме попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
- Россиян предупредили об ответственности за неправильное использование георгиевской ленты
- На афишах концертов «Иванушек International» второе слово будут зачеркивать
- СМИ: ОАЭ открыли воздушное пространство страны
- Напавшего на свердловского губернатора Паслера оренбуржца арестовали за мат
- В Республике Алтай создадут новую игорную зону