BBC изменила новость о передаче Украине сотен ракет Storm Shadow

Ранее сообщалось, что Киев получит к уже отгруженным Storm Shadow еще сотни единиц. В новой версии публикации на сайте говорится, что Украина получит боезапас для систем ПВО, а ракеты не упоминаются вовсе.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил в беседе с НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

