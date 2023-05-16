BBC изменила новость о передаче Украине сотен ракет Storm Shadow
Британская медиакорпорация BBC откорректировала новость о поставках Украине ракет большой дальности Storm Shadow, сообщает Life.
Ранее сообщалось, что Киев получит к уже отгруженным Storm Shadow еще сотни единиц. В новой версии публикации на сайте говорится, что Украина получит боезапас для систем ПВО, а ракеты не упоминаются вовсе.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил в беседе с НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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