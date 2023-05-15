«Шапками не закидаешь!»: Марочко об уничтожении ракет Storm Shadow

Российским ПВО и другим службам сложнее бороться с современными ракетами, однако способы их уничтожения найдутся, сказал в эфире НСН Андрей Марочко.

Россия и дальше будет уничтожать британские крылатые ракеты Storm Shadow, пообещал в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В Минобороны РФ ранее в понедельник сообщили, что российские ПВО впервые перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, поставки которых Украине начала Великобритания.

Минобороны РФ: система ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow
«Первый случай перехвата Storm Shadow говорит, что в ближайшее время даже эти ракеты будут уничтожаться нашими войсками. Но здесь я бы не стал заниматься шапкозакидательством, они все-таки опасны и надо очень внимательно относиться к их поставкам. Это современные типы боеприпасов, а чем более новая техника, тем сложнее бороться с ней нашим силам ПВО, ВКС, РЭБ и другим службам. При этом лучший способ борьбы это превентивные меры, уничтожение складов с этими боеприпасами и их носителей», - сказал Марочко.

По его словам, на любое новое вооружение Украины находится ответ.

«Мы находим способы так или иначе противодействовать любым видам вооружений, которые поставляются Западом Украине в огромных количествах. Все мы помним, как Украина в начале говорила о "Байрактарах" и "Джавелинах", а о них сейчас даже не вспоминают. Часть ракет HIMARS сейчас также сбиваются и не долетают до намеченных целей», - заключил собеседник НСН.
Кремль осудил планы Великобритании поставить Украине дополнительное оружие

В середине мая СМИ сообщили, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, при этом Киев обещал не использовать их для атак территории России. Однако уже 12 мая в Минобороны РФ заявили, что два боевых самолета Украины нанесли по Луганску удар ракетами Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве «весьма негативно» относятся к поставкам Украине британских крылатых ракет, пообещав «адекватный ответ» со стороны России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияУкраинаЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры