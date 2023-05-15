«Шапками не закидаешь!»: Марочко об уничтожении ракет Storm Shadow

В середине мая СМИ сообщили, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, при этом Киев обещал не использовать их для атак территории России. Однако уже 12 мая в Минобороны РФ заявили, что два боевых самолета Украины нанесли по Луганску удар ракетами Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве «весьма негативно» относятся к поставкам Украине британских крылатых ракет, пообещав «адекватный ответ» со стороны России.

