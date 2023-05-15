«Шапками не закидаешь!»: Марочко об уничтожении ракет Storm Shadow
Российским ПВО и другим службам сложнее бороться с современными ракетами, однако способы их уничтожения найдутся, сказал в эфире НСН Андрей Марочко.
Россия и дальше будет уничтожать британские крылатые ракеты Storm Shadow, пообещал в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В Минобороны РФ ранее в понедельник сообщили, что российские ПВО впервые перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, поставки которых Украине начала Великобритания.
«Первый случай перехвата Storm Shadow говорит, что в ближайшее время даже эти ракеты будут уничтожаться нашими войсками. Но здесь я бы не стал заниматься шапкозакидательством, они все-таки опасны и надо очень внимательно относиться к их поставкам. Это современные типы боеприпасов, а чем более новая техника, тем сложнее бороться с ней нашим силам ПВО, ВКС, РЭБ и другим службам. При этом лучший способ борьбы это превентивные меры, уничтожение складов с этими боеприпасами и их носителей», - сказал Марочко.
По его словам, на любое новое вооружение Украины находится ответ.
«Мы находим способы так или иначе противодействовать любым видам вооружений, которые поставляются Западом Украине в огромных количествах. Все мы помним, как Украина в начале говорила о "Байрактарах" и "Джавелинах", а о них сейчас даже не вспоминают. Часть ракет HIMARS сейчас также сбиваются и не долетают до намеченных целей», - заключил собеседник НСН.
В середине мая СМИ сообщили, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, при этом Киев обещал не использовать их для атак территории России. Однако уже 12 мая в Минобороны РФ заявили, что два боевых самолета Украины нанесли по Луганску удар ракетами Storm Shadow.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве «весьма негативно» относятся к поставкам Украине британских крылатых ракет, пообещав «адекватный ответ» со стороны России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузия выдала российской авиакомпании разрешение на полеты
- Шольц: Страны Африки и Азии осуждают двойные стандарты Запада
- Механизм параллельного импорта продолжит работать в 2024 году
- СМИ: Один гражданский погиб в Луганске при покушении на врио главы МВД
- Сатановский объяснил, что ждет Россию в случае переизбрания Эрдогана
- В Грузии назвали сумму прибыли после восстановления полетов с Россией
- Муж Блиновской отрицает причастность к отмыванию денег
- Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах военных России
- Состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР стабильное
- В Турции пройдет второй тур президентских выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru