Немцы посмеялись над Мерцем после вопроса о том, что хорошего он сделал для ФРГ

Ведущая зачитала вопрос от читателя одной из газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?» Реакция аудитории последовала незамедлительно — в зале раздались смешки.



На это Мерц ответил, что подводить итоги пока рано. Его слова вновь вызвали смех среди присутствующих.

Ранее свыше 366 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Германии, приуроченных к 1 мая, при этом часть демонстрантов требовала отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

