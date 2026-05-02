Немцы посмеялись над Мерцем после вопроса о том, что хорошего он сделал для ФРГ
Во время пресс‑конференции канцлера ФРГ Фридриха Мерца возникла неловкая ситуация: зал рассмеялся после вопроса о позитивных изменениях для граждан Германии с момента его вступления в должность.
Ведущая зачитала вопрос от читателя одной из газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?» Реакция аудитории последовала незамедлительно — в зале раздались смешки.
На это Мерц ответил, что подводить итоги пока рано. Его слова вновь вызвали смех среди присутствующих.
Ранее свыше 366 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Германии, приуроченных к 1 мая, при этом часть демонстрантов требовала отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
