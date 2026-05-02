Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи
Семь стран — участниц альянса ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) предварительно согласовали повышение целевого уровня добычи нефти на июнь примерно на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с позицией альянса.
Рост запланирован несмотря на выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, о котором Эмираты объявили 1 мая. По словам источников, новое увеличение сопоставимо с майским — тогда добыча выросла на 206 тысяч баррелей в сутки, но теперь из этого объёма исключается доля ОАЭ. Таким образом, альянс продолжает придерживаться прежней политики, даже после потери одного из участников.
При этом фактическое расширение квот окажется символическим. Издание отмечает, что поставки нефти через Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта из стран Персидского залива — по‑прежнему ограничены.
Ряд стран ОПЕК+ ранее приняли дополнительные ограничения добычи сверх квот — в т. ч. ОАЭ. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от этих лимитов и ежемесячно согласовывают планы на следующий месяц. В сентябре 2025‑го восемь стран (включая ОАЭ) завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки, а в октябре начали сокращать ещё на 1,65 млн баррелей.
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, назвав решение стратегическим — оно соответствует долгосрочной экономической политике страны. По данным РИА Новости, ОПЕК не была заранее уведомлена о планах Эмиратов покинуть организацию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи
