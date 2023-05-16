«Без боеприпасов и ракет»: Бюджет США на поддержку Украины иссякнет уже летом

У США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Киева, сообщает Politico. В материале указано, что военный бюджет, выделенный на нужды Киева, может иссякнуть уже к середине лета.

В декабре конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, но сейчас от этой суммы осталось только шесть миллиардов. Напомним, что вопрос финансирования Украины вызывает споры в конгрессе США.

Украинский лидер Владимир Зеленский, несмотря на небезосновательные опасения западных партнеров, не теряет надежды на расширение поддержки. Очередной галочкой в его списке необходимого вооружения стали крылатые ракеты Storm Shadow.

11 мая Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет с дальностью поражения снарядов до 250 километров. А 15 мая российское Минобороны впервые сообщило, что система ПВО РФ сбила крылатую ракету Storm Shadow.