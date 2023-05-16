«Без боеприпасов и ракет»: Бюджет США на поддержку Украины иссякнет уже летом
Военный бюджет США, выделенный на нужды Киева, может иссякнуть уже к середине лета. Владимир Зеленский продолжает свой «тур по Европе» в надежде получить поддержку.
У США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Киева, сообщает Politico. В материале указано, что военный бюджет, выделенный на нужды Киева, может иссякнуть уже к середине лета.
В декабре конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, но сейчас от этой суммы осталось только шесть миллиардов. Напомним, что вопрос финансирования Украины вызывает споры в конгрессе США.
Украинский лидер Владимир Зеленский, несмотря на небезосновательные опасения западных партнеров, не теряет надежды на расширение поддержки. Очередной галочкой в его списке необходимого вооружения стали крылатые ракеты Storm Shadow.
11 мая Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет с дальностью поражения снарядов до 250 километров. А 15 мая российское Минобороны впервые сообщило, что система ПВО РФ сбила крылатую ракету Storm Shadow.
Россия и дальше будет уничтожать британские крылатые ракеты Storm Shadow, пообещал в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Первый случай перехвата Storm Shadow говорит, что в ближайшее время даже эти ракеты будут уничтожаться нашими войсками. Но здесь я бы не стал заниматься шапкозакидательством, они все-таки опасны и надо очень внимательно относиться к их поставкам. Это современные типы боеприпасов, а чем более новая техника, тем сложнее бороться с ней нашим силам ПВО, ВКС, РЭБ и другим службам. При этом лучший способ борьбы это превентивные меры, уничтожение складов с этими боеприпасами и их носителей», - предупредил он.
По его словам, на любое новое вооружение Украины находится ответ.
«Мы находим способы так или иначе противодействовать любым видам вооружений, которые поставляются Западом Украине в огромных количествах. Все мы помним, как Украина в начале говорила о "Байрактарах" и "Джавелинах", а о них сейчас даже не вспоминают. Часть ракет HIMARS сейчас также сбиваются и не долетают до намеченных целей», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил в беседе с НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета.
«Это высокоточные, современные ракеты повышенной дальности. Наши зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, «Панцирь» способен их уничтожить на конечном участке полета», - сказал Бижев.
Так или иначе, Зеленский продолжил свою череду официальных визитов в Европу, чтобы убедиться, что лидеры все еще готовы оказывать ему поддержку, особенно накануне «долгожданного» контрнаступления.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с Владимиром Зеленским в Лондоне. Sky News со ссылкой на правительство Соединенного Королевства сообщает, что Великобритания уже планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. В пакет войдут, в том числе, зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 километров.
До этого Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал кадры встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев», — написал президент Украины.
Так, главы Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский высказались за усиление санкций в отношении Москвы и более жесткий контроль за ними, следует из совместного заявления лидеров двух стран.
Президенты также заявили о поддержке усилий, направленных на привлечение к ответственности тех, кто совершал военные преступления в ходе конфликта вокруг Украины, призвав другие страны поддержать их усилия по этому вопросу.
Также после встречи было решено, что Франция в ближайшие недели обучит несколько батальонов из Украины, после чего оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC. Макрон отметил, что Париж намерен сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины.
4 мая Владимир Зеленский также посетил Нидерланды, выступив там с официальной речью. Позже министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине.
А 3 мая Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки, но там получил отказ. Финские власти не могут направить Украине истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники, заявил по итогам переговоров в Хельсинки с украинским лидером Владимиром Зеленским его финский коллега Саули Ниинисте. На встрече Зеленский сделал особый акцент на самолетах, которые нужны Киеву, вновь заявив о грядущем контрнаступлении ВСУ.
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