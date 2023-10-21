«Проблемы не существует». В России есть средства борьбы с ATACMS
Американские ракеты ATACMS в России успешно нейтрализуют. Военный эксперт Константин Сивков раскрыл имеющийся арсенал противоракетной борьбы РФ.
Большую часть ракет ATACMS, поставленных Украине, смогли перехватить Вооруженные силы России. Об этом пишет журнал The Spectator 21 октября.
«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — отмечается в публикации.
По мнению западных журналистов, российские военные адаптировались к новым видам вооружений, которые Запад направляет Украине. Несмотря на эти вооружения Киев не выполнил поставленные военные задачи.
О первом применении ракет ATACMS президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил Соединенные Штаты и подчеркнул, что поставки были ожидаемые.
«Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», - заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что поставки Украине ATACMS кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения. Глава государства назвал это очередной ошибкой со стороны Вашингтона. Также Путин подчеркнул, что российские войска смогут отразить атаки с использованием этих ракет.
«Ошибкой более масштабного, пока не видимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь», - сказал Путин.
При этом президент сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки США ракет Украине и перспективу передачи истребителей F-16.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что после применения ВСУ американских ракет ATACMS для атаки по аэродрому ВКС РФ в Бердянске военные воздушные гавани защитят дополнительно.
«Сейчас туда просто поставят дополнительные зенитные средства, которые и обеспечат прикрытие аэродрома. Никакой проблемы поражения ракет ATACMS для России не существует. Они могут поражаться комплексами Бук-М1, М2, М3, ЗРС С-300, С-350, С-400. Да, наличие у ВСУ ATACMS — это неприятный момент в том смысле, что нам придется выделять дополнительные силы и средства ПВО, но от этого уже никуда не уйти», - отметил военный эксперт в интервью «Военному делу».
По мнению посла КНДР в России Син Хон Чхоля, поставки США ракет ATACMS Украине не помогают урегулировать конфликт, но являются катализатором долгой войны в Европе.
«На данный момент США утверждают, что не желают прямого столкновения с Россией, но на самом деле они используют все возможные средства и методы для того, чтобы нанести России стратегическое поражение и осуществить военное господство над всем миром. И конечная цель поставки ATACMS заключается в гнусных намерениях: продолжать опосредованную войну через Украину, истощать и ослаблять всеобщую государственную мощь европейских стран, тем самым более последовательно подчинять их США», - цитирует ТАСС посла.
Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью «Известиям» раскрыл опасность поставок на Украину просроченных ракет ATACMS - они взрываются.
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