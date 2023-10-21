«Проблемы не существует». В России есть средства борьбы с ATACMS

«Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», - заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что поставки Украине ATACMS кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения. Глава государства назвал это очередной ошибкой со стороны Вашингтона. Также Путин подчеркнул, что российские войска смогут отразить атаки с использованием этих ракет.

«Ошибкой более масштабного, пока не видимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь», - сказал Путин.

При этом президент сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки США ракет Украине и перспективу передачи истребителей F-16.