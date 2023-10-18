Дальность переданных Украине ракет ATACMS составляет 165 км

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила CNN, что передача Украине тактических ракет ATACMS повысит боевой потенциал украинской армии.

AP: США передали Украине менее дюжины ракет ATACMS

По её словам, данная поставка не несёт рисков для боеготовности США.

Она также уточнила, что дальность ракет ATACMS, переданных Вооружённым силам Украины, составляет 165 км.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия впервые применила американские ракеты ATACMS, сообщает RT.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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