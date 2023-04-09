Планы не меняются? Как утечка. документов ВСУ повлияет на ход СВО

Утечки данных о планах ВСУ в зоне СВО вряд ли изменят планы украинского командования в Артемовске, считают в России.

Киев перебросил под Артемовск (Бахмут) элитные войска, которые планировал использовать при контрнаступлении. Об этом сообщает The New York Times. Газета ссылается на утекшие в соцсети секретные документы Пентагона. Сообщается, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил перебросить под Артемовск элитные подразделения ВСУ.

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Оказавшиеся в соцсетях секретные документы касаются поставок оружия Украине и состоянию ВСУ на начало марта. Пентагон намерен провести расследование, передает «Радиоточка НСН».

Из-за утечки документов о наступательных операциях ВСУ в руки российской разведки могли попасть опасные для украинской армии данные, пишет издание The War Zone.

Отмечается, что документы могут оказаться опасной брешью в системе безопасности, если окажутся настоящими. Утечка этих данных заставит Киев более осторожно обмениваться информацией.

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Несмотря на слив данных о действиях ВСУ в зоне СВО, их утечка может сорвать украинское контрнаступление. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов в эфире Общественной службы новостей.

«Я полагаю, что мы используем это для срыва наступления ВСУ. Поскольку главное правило секретных военных планов — никому не показывать секретные военные планы. Возможно, это заставит Украину пересмотреть цели ее наступления. Но я все же не думаю, что они откажутся от планов даже после слива документов», – отметил Живов.

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Оказавшиеся в соцсетях секретные документы касаются поставок оружия Украине и состоянию ВСУ на начало марта. Пентагон намерен провести расследование, передает «Радиоточка НСН».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что утечка секретных документов Пентагона о положении дел в зоне конфликта Украины и России говорит о халатности, сообщает Lenta.ru.

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