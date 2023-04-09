Планы не меняются? Как утечка. документов ВСУ повлияет на ход СВО

Несмотря на слив данных о действиях ВСУ в зоне СВО, их утечка может сорвать украинское контрнаступление. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов в эфире Общественной службы новостей.



«Я полагаю, что мы используем это для срыва наступления ВСУ. Поскольку главное правило секретных военных планов — никому не показывать секретные военные планы. Возможно, это заставит Украину пересмотреть цели ее наступления. Но я все же не думаю, что они откажутся от планов даже после слива документов», – отметил Живов.