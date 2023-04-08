Шпионские соцсети. Западная разведка пытается вербовать россиян

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило инструкции на русском языке по установлению связи с американской разведкой. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, Соединенные Штаты рассчитывают активизировать вербовку россиян на фоне военной спецоперации на Украине. Для этого в соцсетях были опубликованы соответствующие инструкции.

Отмечается, что «обеспокоенные россияне» пытаются взаимодействовать с ЦРУ, и сотрудники разведывательного управления хотят «обеспечить безопасный способ» установления связи, пишет Газета.ру. Так, при взаимодействии разведка рекомендует использовать VPN и другие методы, которые затруднят выявление таких контактов. Желающих работать на ЦРУ граждан просят предоставить данные об уровне доступа к информации, которая может представлять интерес, отмечает телеканал «360».





Глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович заявил, что в настоящее время активизировалась также массовая вербовка украинскими спецслужбами через интернет, сообщает NEWS.ru.

По его словам, активность выросла не только у СБУ, но и у военной разведки и спецслужб НАТО, вербовщики который пользуются фейковыми аккаунтами и работают с базами данных западных соцсетей. И первыми у них в списке стоят, как правило, граждане, в прошлом тяготевшие к оппозиционному, нигилистичному контенту.

«Выходят... чаще всего через комменты... начинают обсуждать ситуацию на Украине, подбрасывают фейки, и если объект реагирует благожелательно, то начинаются вербовочные подходы и призывы к участию в незаконных действиях», - отметил политолог.



Мендкович добавил, что чаще всего завербованным ставят задачи по распространению «антигосударственной пропаганды», а также инструкций по созданию «коктейлей Молотова» и подобных устройств», однако не исключены и «мелкие диверсии».