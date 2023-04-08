Шпионские соцсети. Западная разведка пытается вербовать россиян
ЦРУ и ФБР пытаются вербовать агентов в России через соцсети. Украина также пытается расширить свои агентурные сети через Интернет.
ФБР пытается вербовать россиян через социальные сети для сбора разведывательных данных, сообщает телеканал Fox News. По данным СМИ, в соцсетях размещено видео, на котором голос на русском языке говорит слушателям, что «ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить Соединённым Штатам разведданные».
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило инструкции на русском языке по установлению связи с американской разведкой. Об этом сообщает Washington Post.
По данным издания, Соединенные Штаты рассчитывают активизировать вербовку россиян на фоне военной спецоперации на Украине. Для этого в соцсетях были опубликованы соответствующие инструкции.
Отмечается, что «обеспокоенные россияне» пытаются взаимодействовать с ЦРУ, и сотрудники разведывательного управления хотят «обеспечить безопасный способ» установления связи, пишет Газета.ру. Так, при взаимодействии разведка рекомендует использовать VPN и другие методы, которые затруднят выявление таких контактов. Желающих работать на ЦРУ граждан просят предоставить данные об уровне доступа к информации, которая может представлять интерес, отмечает телеканал «360».
Глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович заявил, что в настоящее время активизировалась также массовая вербовка украинскими спецслужбами через интернет, сообщает NEWS.ru.
По его словам, активность выросла не только у СБУ, но и у военной разведки и спецслужб НАТО, вербовщики который пользуются фейковыми аккаунтами и работают с базами данных западных соцсетей. И первыми у них в списке стоят, как правило, граждане, в прошлом тяготевшие к оппозиционному, нигилистичному контенту.
«Выходят... чаще всего через комменты... начинают обсуждать ситуацию на Украине, подбрасывают фейки, и если объект реагирует благожелательно, то начинаются вербовочные подходы и призывы к участию в незаконных действиях», - отметил политолог.
Мендкович добавил, что чаще всего завербованным ставят задачи по распространению «антигосударственной пропаганды», а также инструкций по созданию «коктейлей Молотова» и подобных устройств», однако не исключены и «мелкие диверсии».
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в республике создадут интернет-дружины для предотвращения вербовки террористов через соцсети. По словам управляющего партнёра Агентства «Социальные сети» Дениса Терехова, в этом решении нет ничего новаторского. Интернет-дружинники просто частично возьмут на себя работу правоохранителей, что положительно скажется на ее систематизации.
«На самом деле в этом нет ничего нового, лет пять назад была даже создана некая общественная организация, так или иначе связанная с властными структурами, которые тоже записывались в интернет-дружинники. По большому счёту, такая служба мониторинга, которую красиво обозвали “интернет-дружиной”. Здесь нет ничего нового, но то, что это поставят на некую потоковую системную работу, можно только приветствовать. Но по большому счёту, это будут структуры, которые подменяют собой работу правоохранительных органов. Потому что этим занимаются полиция и ФСБ, есть же управление К (подразделение МВД, борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий — прим. НСН), которые должны всё это мониторить и принимать меры», — рассказал Терехов.
При этом в создавшихся условиях повышается риск утечки персональных данных пользователей соцсетей, в том числе западных компаний. Если при использовании VPN-сервисов пользоваться сайтами, которые работают по защищенному протоколу https, то вся его информация и пароли будут защищены, рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с НСН.
«VPN-сервис подменяет собой ваш интернет-провайдер. Он видит все то же самое, что видит ваш интернет-провайдер, какие сайты вы посещаете. Единственное, если вы пользуйтесь сайтами, которые работают по защищенному протоколу https, то ни один VPN-сервис никогда в жизни не поймет, какие страницы вы посещаете и какой контент там внутри. Нельзя будет посмотреть то, чем вы обмениваетесь, какие-то пароли и так далее. Но если вы посещаете сайты, которые не защищены шифрованием, то эти ребята смогут воздействовать на те сайты, которые вы открывайте. Например, так делают российские интернет-провайдеры: на те сайты, которые работают не по протоколу https, они добавляют свои баннеры. Фактически, они могут подменять содержимое сайта», - пояснил Зыков.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал «борьбой с ветряными мельницами» и «игрой в догонялки» инициативу о запрете анонимности мессенджеров.
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