СМИ: разведка РФ могла получить опасную для ВСУ информацию из-за утечки данных

Из-за утечки документов о наступательных операциях ВСУ в руки российской разведки могли попасть опасные для украинской армии данные, пишет издание The War Zone.

Попытка оправдаться? В России и США иронизируют об утечках секретных материалов по Украине в Сеть

Отмечается, что документы могут оказаться опасной брешью в системе безопасности, если окажутся настоящими. Утечка этих данных заставит Киев более осторожно обмениваться информацией.

Накануне СМИ сообщали о новой утечке секретных документов США по Украине.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Радиоточке НСН», что сотрудники администрации президента РФ перейдут с айфонов на «Самсунги», так как система Android лучше защищена от утечек, а в iOS уязвимости оставлены разработчиками специально для спецслужб.

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ФОТО: zn.ua
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