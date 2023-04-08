СМИ: разведка РФ могла получить опасную для ВСУ информацию из-за утечки данных

Отмечается, что документы могут оказаться опасной брешью в системе безопасности, если окажутся настоящими. Утечка этих данных заставит Киев более осторожно обмениваться информацией.

Накануне СМИ сообщали о новой утечке секретных документов США по Украине.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Радиоточке НСН», что сотрудники администрации президента РФ перейдут с айфонов на «Самсунги», так как система Android лучше защищена от утечек, а в iOS уязвимости оставлены разработчиками специально для спецслужб.

