СМИ: разведка РФ могла получить опасную для ВСУ информацию из-за утечки данных
Из-за утечки документов о наступательных операциях ВСУ в руки российской разведки могли попасть опасные для украинской армии данные, пишет издание The War Zone.
Отмечается, что документы могут оказаться опасной брешью в системе безопасности, если окажутся настоящими. Утечка этих данных заставит Киев более осторожно обмениваться информацией.
Накануне СМИ сообщали о новой утечке секретных документов США по Украине.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Радиоточке НСН», что сотрудники администрации президента РФ перейдут с айфонов на «Самсунги», так как система Android лучше защищена от утечек, а в iOS уязвимости оставлены разработчиками специально для спецслужб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru