Перемелим в муку. Эксперты прогнозируют потери ВСУ, несмотря на «техподдержку» США в Херсоне
Американская военная техника не поможет ВСУ – ВС РФ после отхода на левый берег Днепра в Херсоне начнут методично «перемалывать» силы украинской стороны.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с перемещением бронированной техники НАТО по херсонской линии фронта.
Противотанковые комплексы TAU («Тау») США на базе бронеавтомобилей HUMVEE («Хамви») замечены в Херсонской области, пишет Газета.ru.
Президент США Джо Байден 14 октября распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 миллионов. В новый пакет поставок вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных управляемых снарядов, 5 тысяч снарядов противотанковой системы минирования (RAAM) и 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARM, более 200 внедорожников Humvee, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
«Данное решение знаменует собой 23-е выделение администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Соединенные Штаты предоставляют Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами для обеспечения Украине необходимой поддержки», — приводит РИА Новости заявление Пентагона.
А вот переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.
Автор статьи отметил, что американские войска будут помогать «отслеживать и учитывать самые современные вооружения», поставляемые на Украину. При этом он указал, что гибель хоть одного солдата США может быть расценена как нападение на НАТО.
«Последствие будет одно – на правом берегу на Херсонском направлении скопление большого количества сил и средств Украины, которое будет методично перемалываться. Мы, сохранив свой личный состав, перемелим ВСУ, их наемников и ту технику, которую им поставляют. И это в тот момент, когда заседание G20, когда будет приниматься решение по дальнейшему финансированию Украины. Она стратегически проиграла. Уже объявляется о том, что финансирование будет урезано, США сейчас не до Украины. Время играет на нас. На Западе растут протестные настроения, Америка на грани гражданской войны. Мы тактически выигрываем для того, чтобы стратегически подготовить свои силы и перейти в наступление тогда, когда это будет целесообразно», - резюмировал Липовой.
Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне спецоперации с военными советниками, заявил, что у него нет сомнений в победе Вооруженных сил России на Украине, сообщает РИА Новости.
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