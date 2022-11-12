Перемелим в муку. Эксперты прогнозируют потери ВСУ, несмотря на «техподдержку» США в Херсоне

«Данное решение знаменует собой 23-е выделение администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Соединенные Штаты предоставляют Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами для обеспечения Украине необходимой поддержки», — приводит РИА Новости заявление Пентагона.

А вот переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

Автор статьи отметил, что американские войска будут помогать «отслеживать и учитывать самые современные вооружения», поставляемые на Украину. При этом он указал, что гибель хоть одного солдата США может быть расценена как нападение на НАТО.