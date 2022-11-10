Пентагон: Украина получит новый пакет помощи на $400 млн

Киев получит ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS. Уже на следующей неделе Вашингтон будет проводить консультации с другими странами по вопросам оказания военной помощи Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение по вопросам поддержки Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



