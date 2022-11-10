Пентагон: Украина получит новый пакет помощи на $400 млн

Американские власти выделяют Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны США.

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Киев получит ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS. Уже на следующей неделе Вашингтон будет проводить консультации с другими странами по вопросам оказания военной помощи Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение по вопросам поддержки Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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