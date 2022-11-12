Рогозин не сомневается в победе России
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне спецоперации с военными советниками, заявил, что у него нет сомнений в победе Вооруженных сил России на Украине, сообщает РИА Новости.
«Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет. Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», - заявил он.
По словам Рогозина, на Украине не будет легкой прогулки, но кампания того стоит, потому что от ее итогов зависит будущее России. Экс-глава «Роскосмоса» призвал сограждан помогать фронту – кто чем может.
Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
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