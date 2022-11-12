Рогозин не сомневается в победе России

«Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет. Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», - заявил он.

По словам Рогозина, на Украине не будет легкой прогулки, но кампания того стоит, потому что от ее итогов зависит будущее России. Экс-глава «Роскосмоса» призвал сограждан помогать фронту – кто чем может.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

