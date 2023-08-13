«Отличный сигнал». В России спорят о последствиях остановки сухогруза по пути на Украину

Остановка сухогруза «Сукра Окан» в Черном море может вызвать обвинения РФ в пиратстве или станет сигналом торговцам оружием, прикрывавшим поставки Киеву зерновой сделкой. 

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан», который под флагом Палау направлялся в украинский порт Измаил и не реагировал на требования российских моряков. Им пришлось открыть предупредительный огонь. После этого на иностранном судне провели досмотр, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале 13 августа.

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Инцидент произошел в воскресенье около 6.40 (мск) в юго-западной части Черного моря. Капитан российского корабля потребовал сухогруз «Сукра Окан» остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. После радиопереговоров судно остановилась, и российская досмотровая группа высадилась на сухогруз. «Сукра Окан» после заверщения процедуры проследовало в порт Измаил.

Российский политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что впервые после завершения зерновой сделки корабль Военно-морского флота России применил оружие для остановки и проверки груза судна под иностранным флагом в Чёрном море, которое направлялось в украинский порт.

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«Флаг офшорного государства Палау, а все офшорные государства под фактическим контролем США и Британии. Видимо, сейчас будет много шума, западные страны будут обвинять Россию в пиратстве на просторах мирового океана. Но Россия, видимо, продолжит осмотр таких судов и применение силы», – считает политолог.

Военный корреспондент Александр Коц считает действия российских военных моряков сигналом для тех, кто под видом перевозок зерна поставляет на Украину оружие.

«Отличный сигнал любителям перевозить оружие под видом зерна», – заявил он в своем Telegram-канале 13 августа.

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Зерновая сделка прикрывала поставки Украине оружия через Черное море, которых теперь станет меньше, сказал в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Под предлогом зерновой сделки на Украину поставлялось кораблями, в том числе, и оружие, сейчас это будет в меньшей степени. Усилится ли поддержка Украины кораблями? Вряд ли европейцы захотят напрямую участвовать в конфликте и рисковать», - сказал Чепа.

Россия объявила 17 июля о приостановке участия в «зерновой сделке». Москва уведомила Турцию, Украину и ООН, что сворачивает морской гуманитарный коридор, через который Киеву гарантировался безопасный вывоз зерна по Черному морю.




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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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