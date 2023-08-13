«Отличный сигнал». В России спорят о последствиях остановки сухогруза по пути на Украину

Инцидент произошел в воскресенье около 6.40 (мск) в юго-западной части Черного моря. Капитан российского корабля потребовал сухогруз «Сукра Окан» остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. После радиопереговоров судно остановилась, и российская досмотровая группа высадилась на сухогруз. «Сукра Окан» после заверщения процедуры проследовало в порт Измаил.

Российский политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что впервые после завершения зерновой сделки корабль Военно-морского флота России применил оружие для остановки и проверки груза судна под иностранным флагом в Чёрном море, которое направлялось в украинский порт.