СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября

Журналисты сообщают, что турецкий лидер готовится к визиту российского коллеги в Анкару. При этом не исключена и поездка Эрдогана в Москву, полагают источники телеканала.

Точной даты журналисты не называют, указывая, что она может состояться в конце августа или начале сентября.

Ранее, 2 августа, Владимир Путин в телефонном разговоре заявил Эрдогану, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл. Он также подтвердил готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией.

Черноморская инициатива, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, напоминает «Радиоточка НСН».







