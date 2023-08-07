Зеленский пригрозил России потерей всех кораблей на Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ заявил, что Россия может лишиться всех судов, если будет и дальше доминировать в Черном море.
«Если Россия будет продолжать доминировать в Чёрном море, блокировать и обстреливать ракетами, то Украина будет делать то же самое», - сказал глава государства.
Зеленский считает, что Россия может потерять все боевые корабли на Черном море. При этом он признал, что Украина значительно отстает от РФ по запасам оружия.
Бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предложил НАТО открывать огонь по кораблям Черноморского флота России, если они будут препятствовать вывозу украинского зерна, передает «Радиоточка НСН».
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