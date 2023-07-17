«В идеале - захватить Одессу»: Швыткин пригрозил Турции «столкновением» за обход зерновой сделки

«Наши условия не соблюдаются, прекращение зерновой сделки до момента решения все наших вопросов просто необходимо. Это абсолютно правильное решение. Я не вижу, какие военные возможности в связи с этим может получить Украина. Все зависит от дальнейших шагов со стороны Украины, со стороны Турции. Если они пойдут на продвижение своих вопросов вне зависимости от нашего решения, это может привести к серьезной эскалации. Надеюсь, что разума у них хватит, потому что это могут быть и с Турцией определенные столкновения. Надеюсь, в Турции это все осознают», - сказал он.

При этом, по его словам, Украина уже сегодня может использовать корабли, которые перевозят зерно, для своих атак. Он заявил, что в таком случае захват Одессы и Николаева был бы идеальным вариантом, но на «деле все не так просто».

«Украина сегодня и так при необходимости может использовать беспилотник подводного типа с корабля, где, возможно, перевозилось зерно. Это одна из версий подрыва Крымского моста. Поэтому нужно разбираться с этим. По моим данным, по некоторым объектам, которые связаны с экспортом зерна, был нанесен соответствующий удар со стороны наших ВС. Но здесь очень тонко нужно смотреть. Можно все уничтожить, все объекты, логика в этом есть. Но зерновая сделка для нас тоже в случае выполнения наших требований является важной. Должно быть все выверено, а не просто предлагать все уничтожить. Конечно, лучше всего сейчас захватить Одессу и Николаев, это очень принципиальный вопрос. Но это хорошо на словах, а на деле все не так просто», - резюмировал собеседник НСН.

Россия не будет уничтожать портовую инфраструктуру Украины, так как хочет возобновить зерновую сделку после выполнения ряда условий, рассказал ранее капитан первого ранга, военный журналист Василий Фатигаров «Радиоточке НСН».

