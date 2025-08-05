Отвечая на вопрос про ракетные комплексы, площадь размещения которых российская сторона может расширить, Данилов допустил, что могут быть модернизированы уже существующие комплексы, которые ранее не попадали под действие моратория РСМД.

«Прежде всего, речь идет о тех комплексах, которые прежде не подпадали под действие договора по ракетам средней и меньшей дальности, но могут быть модернизированы до параметров 505 тысяч километров», - заключил эксперт.

В свою очередь зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал результатом антироссийской политики стран НАТО заявление МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Медведев призвал ждать новых шагов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

