Отказ России от моратория на размещение ракет назвали «последним предупреждением»
В случае роста масштабов развертывания западных РСМД Россия может разместить свои ракеты на территории Белоруссии, сказал НСН Дмитрий Данилов.
Если США будут расширять географию размещения своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД), то Россия, несомненно, ответит усилением соответствующего потенциала, но уже на европейском направлении, сказал в эфире НСН профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
В российском МИД ранее заявили, что РФ отказалась «инициативно» соблюдать мораторий о размещении РСМД, прекративший действовать в 2019 году. Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством РФ на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности, отмечалось в заявлении. Данилов отметил, что со стороны России это было последнее предупреждение.
«Вопрос стаял очень серьезно с точки зрения оценки перспектив размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе. Сейчас, когда американцы принимают подобные решения о размещении своих ракет средней и меньшей дальности за пределами национальной территории, Россия, по существу, сделала последнее предупреждение: если американцы будут расширять географию размещения своих ракет средней и меньшей дальности, то Россия, несомненно, ответит усилением соответствующего потенциала, но уже на европейском направлении», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Россия может разместить РСМД на территории Белоруссии.
«Речь идет прежде всего о северо-западных областях России, в частности, о Ленинградской области. Но и не только, ведь есть еще и Белоруссия. Союз России и Беларуси выстраивается в том числе и на основе Единой военной доктрины. В этой связи, сделав такое заявление, российская сторона рассматривает его, скорее всего, как последний сдерживающий фактор, предупреждающий США о крайне опасных и негативных последствиях возможных решений США о расширении ракетного потенциала на европейской территории», - отметил эксперт.
Отвечая на вопрос про ракетные комплексы, площадь размещения которых российская сторона может расширить, Данилов допустил, что могут быть модернизированы уже существующие комплексы, которые ранее не попадали под действие моратория РСМД.
«Прежде всего, речь идет о тех комплексах, которые прежде не подпадали под действие договора по ракетам средней и меньшей дальности, но могут быть модернизированы до параметров 505 тысяч километров», - заключил эксперт.
В свою очередь зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал результатом антироссийской политики стран НАТО заявление МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Медведев призвал ждать новых шагов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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