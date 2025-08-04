ЧТО БУДЕТ: САНКЦИИ И «ХИТРЫЕ ЛЮДИ»

Десятидневный ультиматум Трампа России, о котором эпатажный политик заявил на прошлой неделе, истекает в пятницу, 8 августа. Пока мир гадает, что же будет, если к этому моменту Москва не заключит перемирие с Украиной (которое требует Трамп), сам глава Белого дома попытался дать задний ход.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, что произойдет 8 августа в отсутствие перемирия.

По сути, президент США повторил слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", — сказал Песков еще 30 июля, касаясь санкционных угроз Трампа.

На этом фоне глава Белого дома сообщил, что за несколько дней до истечения ультиматума в Москву может приехать его спецпосланник Стив Уиткофф.

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть», — сказал Трамп 4 августа.

Если это произойдет, визит Уиткоффа в Россию станет уже четвертым. В феврале это было связано с обменом экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, а в марте и апреле он встречался с Путиным по украинскому вопросу.

Политолог Евгений Минченко говорил НСН, что действия Трампа можно сравнить с игрой в покер.

«Пока непонятно, насколько они блефуют и к этому (санкциям против России после истечения ультиматума – прим. НСН) готовы. Это похоже на игру в покер, но Европейский Союз уже моргнул и пошел на договоренности со Штатами, хотя ЕС экономически помощнее России Сложно судить, насколько вторичные санкции напугают Индию, Китай и другие страны-покупатели российских энергоносителей. Китай, скорее, не напугают», - пояснил политолог.

Ранее Трамп грозил, что в случае отказа России от перемирия, введет 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов.

По данным издания The Economic Times, если Индия откажется от российской нефти, последствия могут быть «огромны»: расходы страны на импорт могут увеличиться на $9–11 млрд в год.