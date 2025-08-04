Буря в стакане воды: Чем грозит России невыполнение ультиматума Трампа
Трамп запутал сам себя, пообещав России санкции, которые она «успешно избегает», а «антимедведевские» подлодки, по его словам, уже прибыли в «нужный» регион, название которого остается в секрете.
Президент США Дональд Трамп, пытающийся ультиматумом России повлиять на украинское урегулирование, вновь сменил риторику, сообщив, что в Москву приедет его спецпосланник Стив Уиткофф.
Кроме того, глава Белого дома усомнился, что новые санкции будут ощутимы для России. Тем временем, в Индии уже считают убытки от возможного отказа от российских энергоносителей.
ЧТО БУДЕТ: САНКЦИИ И «ХИТРЫЕ ЛЮДИ»
Десятидневный ультиматум Трампа России, о котором эпатажный политик заявил на прошлой неделе, истекает в пятницу, 8 августа. Пока мир гадает, что же будет, если к этому моменту Москва не заключит перемирие с Украиной (которое требует Трамп), сам глава Белого дома попытался дать задний ход.
«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, что произойдет 8 августа в отсутствие перемирия.
По сути, президент США повторил слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", — сказал Песков еще 30 июля, касаясь санкционных угроз Трампа.
На этом фоне глава Белого дома сообщил, что за несколько дней до истечения ультиматума в Москву может приехать его спецпосланник Стив Уиткофф.
«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть», — сказал Трамп 4 августа.
Если это произойдет, визит Уиткоффа в Россию станет уже четвертым. В феврале это было связано с обменом экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, а в марте и апреле он встречался с Путиным по украинскому вопросу.
Политолог Евгений Минченко говорил НСН, что действия Трампа можно сравнить с игрой в покер.
«Пока непонятно, насколько они блефуют и к этому (санкциям против России после истечения ультиматума – прим. НСН) готовы. Это похоже на игру в покер, но Европейский Союз уже моргнул и пошел на договоренности со Штатами, хотя ЕС экономически помощнее России Сложно судить, насколько вторичные санкции напугают Индию, Китай и другие страны-покупатели российских энергоносителей. Китай, скорее, не напугают», - пояснил политолог.
Ранее Трамп грозил, что в случае отказа России от перемирия, введет 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов.
По данным издания The Economic Times, если Индия откажется от российской нефти, последствия могут быть «огромны»: расходы страны на импорт могут увеличиться на $9–11 млрд в год.
ПОДЛОДКИ ПРИБЫЛИ
Другое резонансное заявление Трампа прозвучало в пятницу, но, судя по всему, вновь оказалось бурей в стакане воды. Президент США заявил вечером 1 августа, что распорядился направить две атомные подлодки в «соответствующие регионы» в ответ на «провокации» экс-президента России Дмитрия Медведева. 4 августа Трамп подтвердил, что АПЛ прибыли в «нужный регион», вновь не уточнив, о каком конкретно месте идет речь.
"Они находятся в том регионе, где им и положено быть», - путано провозгласил Трамп.
Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов объяснил НСН, куда могли приплыть американские подлодки. При этом он отметил, что необходимости в перемещении стратегических субмарин нет, поскольку они способны «стрелять из дома».
«Неожиданного здесь ничего нет, даже внимания на это обращать не стоит. Наши подлодки несут боевую службу по плану. А то что Трамп усилил группировку атомных подводных лодок на подходах к нашей территории, – это железно в Баренцевом море и на подходах к Камчатке. Они постоянно несут боевую службу в Баренцевом море, в Белое море заходили тоже, на Средиземном море они есть. (...) Стратегические подводные лодки американцев располагаются в районах Тихого океана, поближе к своей береговой территории, там есть специальные полигоны, и в Атлантике. Сюда подлодки со стратегическими ядерными ракетами они не направляют, потому что дальность позволяет стрелять "из дома"», - отметил адмирал.
Тем временем, СМИ в контексте «лодочных угроз» смакуют заочную переписку Трампа с Медведевым в соцсетях.
Последнее заявление на этот счет Медведева в Telegram датировано 30 июля.
«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про «мёртвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мёртвая рука», - отметил самый красноречивый российский политик.
При этом напугавшее Трампа заявление Медведев сделал 28 июля в заблокированной в России соцсети Х. Он указал тогда президенту США, что «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне», но не между Россией и Украиной, а «с его собственной страной». После этого Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами».
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