«От Франциска до ИИ»: Никас Сафронов в Новый год вспомнил о благословении понтифика
Никас Сафронов сказал в эфире НСН, что намерен в 2026 году продолжать строить культурные мосты между странами, раскрывая для иностранцев культурный код России.
Народный художник России Никас Сафронов в интервью НСН назвал в числе главных событий 2025 года встречу с бывшим папой Римским Франциском, выставку в Индии, а также проникновение в нашу жизнь искусственного интеллекта.
«Лично для меня 2025 год стал важным рубежом в творчестве. Я давно стремлюсь с помощью искусства строить культурные мосты между странами и народами. Я уверен, искусство способно преодолевать границы и политические установки, объединяя людей. В феврале я встречался с папой Римским Франциском (скончался в апреле. – Прим. НСН). Он благословил меня на проведение выставок по всему миру в рамках моего нового проекта «Культурная дипломатия», чтобы с помощью искусства способствовать улучшению отношений между разными странами. В начале декабря в Индии открылась моя крупная выставка, которая стала не совсем стандартной - в ней я объединил традиционную живопись и передовые технологии. С помощью «оживляющих» картины искусственного интеллекта и мультимедийного оборудования индийские посетители могут заглянуть в мир современного русского искусства, лучше понять Россию и наши культурные коды», - подчеркнул художник.
По его словам, 2025 год также дал надежду на позитивные изменения в России и мире.
«Прошлый год был разным. Мы всей страной праздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Чтобы сохранить память наших семейных героев, важно передать молодому поколению правду о той кровопролитной войне. У многих из нас появилась надежда на скорые позитивные изменения, как в нашей стране, так и в мире в целом. Искусственный интеллект стал все больше проникать в нашу жизнь, удивляя и вдохновляя на креатив и развитие. Надеюсь, что в 2026 году я продолжу делать выставки в других странах, чтобы еще больше людей познакомились с российской культурой и искусством. Хочу пожелать всем россиянам самореализации. Пусть получится все задуманное, и новый год станет годом успеха и добрых новостей. Пусть он дарит вам как можно больше вдохновения и стремления менять мир к лучшему, а близкие будут рядом и поддерживают во всем», - пожелал собеседник НСН.
Ранее Никас Сафронов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как написал портрет президента США Дональда Трампа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте
- МЧС: При пожаре в Якутии погибли 5 человек
- «От Франциска до ИИ»: Никас Сафронов в Новый год вспомнил о благословении понтифика
- С участвовавшего в афере над Долиной дроппера отказались взыскать 15 млн рублей
- Останина пообещала россиянкам бессрочный маткапитал и повышение пособий на детей
- Минобороны: ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ
- МО: ВС РФ ударили по объектам ВПК и энергетики Украины
- Зеленский назначил экстремиста Буданова главой Офиса президента Украины
- «Хочу отказаться!»: Алексей Горшенев о выборе, который его ждет в 2026 году
- «Как чиновник без пенсии»: Алексей Горшенев о том, как его изменил 2025 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru