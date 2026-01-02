«От Франциска до ИИ»: Никас Сафронов в Новый год вспомнил о благословении понтифика

Никас Сафронов сказал в эфире НСН, что намерен в 2026 году продолжать строить культурные мосты между странами, раскрывая для иностранцев культурный код России.

Народный художник России Никас Сафронов в интервью НСН назвал в числе главных событий 2025 года встречу с бывшим папой Римским Франциском, выставку в Индии, а также проникновение в нашу жизнь искусственного интеллекта.

«Лично для меня 2025 год стал важным рубежом в творчестве. Я давно стремлюсь с помощью искусства строить культурные мосты между странами и народами. Я уверен, искусство способно преодолевать границы и политические установки, объединяя людей. В феврале я встречался с папой Римским Франциском (скончался в апреле. – Прим. НСН). Он благословил меня на проведение выставок по всему миру в рамках моего нового проекта «Культурная дипломатия», чтобы с помощью искусства способствовать улучшению отношений между разными странами. В начале декабря в Индии открылась моя крупная выставка, которая стала не совсем стандартной - в ней я объединил традиционную живопись и передовые технологии. С помощью «оживляющих» картины искусственного интеллекта и мультимедийного оборудования индийские посетители могут заглянуть в мир современного русского искусства, лучше понять Россию и наши культурные коды», - подчеркнул художник.
По его словам, 2025 год также дал надежду на позитивные изменения в России и мире.

«Прошлый год был разным. Мы всей страной праздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Чтобы сохранить память наших семейных героев, важно передать молодому поколению правду о той кровопролитной войне. У многих из нас появилась надежда на скорые позитивные изменения, как в нашей стране, так и в мире в целом. Искусственный интеллект стал все больше проникать в нашу жизнь, удивляя и вдохновляя на креатив и развитие. Надеюсь, что в 2026 году я продолжу делать выставки в других странах, чтобы еще больше людей познакомились с российской культурой и искусством. Хочу пожелать всем россиянам самореализации. Пусть получится все задуманное, и новый год станет годом успеха и добрых новостей. Пусть он дарит вам как можно больше вдохновения и стремления менять мир к лучшему, а близкие будут рядом и поддерживают во всем», - пожелал собеседник НСН.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
