Медведев заявил о дальнейших шагах после снятия запрета на размещение ракет

По его словам, заявление Министерства иностранных дел РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является результатом антироссийской политики стран Североатлантического альянса. «Ожидайте дальнейших шагов», — указал политик. Отмечается, что снятие данного запрета откроет миру новую реальность, с которой придется считаться всем оппонентам России.

Ранее МИД России заявил об утрате актуальности одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва больше не считает себя связанной прежними самоограничениями, говорится в официальном сообщении ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

