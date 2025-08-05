Медведев заявил о дальнейших шагах после снятия запрета на размещение ракет
Необходимо ожидать дальнейших шагов после снятия Москвой моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, сообщил в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, заявление Министерства иностранных дел РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является результатом антироссийской политики стран Североатлантического альянса. «Ожидайте дальнейших шагов», — указал политик. Отмечается, что снятие данного запрета откроет миру новую реальность, с которой придется считаться всем оппонентам России.
Ранее МИД России заявил об утрате актуальности одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва больше не считает себя связанной прежними самоограничениями, говорится в официальном сообщении ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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