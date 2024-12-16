Путин заявил, что Россия снимет ограничения по РСМД, если США развернут системы

Россия снимет добровольные ограничения на развертывание систем РМСД, если США развернут системы, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

Так Путин заявил, что планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность.

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Теперь РФ вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности, однако она не втягивается в полноценную гонку вооружений.

Также президент рассказал об обновлении в стране на 95% состава средств ядерного сдерживания. Так, новейшим мощным оружием стала баллистическая ракета средней дальности «Орешник».

Ранее Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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