МЧС: При пожаре в Якутии погибли 5 человек

В Якутии в селе Сунтар в результате пожара в двухэтажном частном жилом доме погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в главке МЧС по Республике Саха.

По данным источника, площадь пожара составила 24 кв. м. Отмечается, что к тушению возгорания привлекли шесть специалистов и две единицы техники республиканской пожарной охраны.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
