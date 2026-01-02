МЧС: При пожаре в Якутии погибли 5 человек
В Якутии в селе Сунтар в результате пожара в двухэтажном частном жилом доме погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в главке МЧС по Республике Саха.
По данным источника, площадь пожара составила 24 кв. м. Отмечается, что к тушению возгорания привлекли шесть специалистов и две единицы техники республиканской пожарной охраны.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа.
