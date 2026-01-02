МЧС: При пожаре в Якутии погибли 5 человек

По данным источника, площадь пожара составила 24 кв. м. Отмечается, что к тушению возгорания привлекли шесть специалистов и две единицы техники республиканской пожарной охраны.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число погибших при взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии достигло 40 человек.