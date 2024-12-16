В ВС РФ сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем»
В ВС РФ сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем», сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ.
По его словам, в третьем квартале следующего года планирует завершить создание нового рода войск. Белоусов подчеркнул, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС РФ.
Как отметил глава российского оборонного ведомства, российская ПВО сбила в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, больше 27 тысяч беспилотников.
Ранее Белоусов заявил, что в этом году поставки в войска танков выросли в семь раз, беспилотников — в 23 раза, напоминает RT.
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