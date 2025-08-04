Россия отказалась от моратория на ракеты средней и меньшей дальности
МИД России заявил об утрате актуальности одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва больше не считает себя связанной прежними самоограничениями, говорится в официальном сообщении ведомства.
Причиной стало наращивание «дестабилизирующих ракетных потенциалов» странами Запада вблизи российских границ, отмечает RT.
В МИД отметили, что это напрямую угрожает национальной безопасности и может привести к росту напряженности между ядерными державами, подрывая региональную и глобальную стабильность.
В этих условиях Россия намерена принять военно-технические меры, которые, согласно заявлению, позволят сохранить стратегический баланс. Решения о конкретных шагах будут приниматься с учетом масштабов размещения западных РСМД и общей обстановки в сфере международной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru