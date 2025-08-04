Россия отказалась от моратория на ракеты средней и меньшей дальности

В МИД отметили, что это напрямую угрожает национальной безопасности и может привести к росту напряженности между ядерными державами, подрывая региональную и глобальную стабильность.

В этих условиях Россия намерена принять военно-технические меры, которые, согласно заявлению, позволят сохранить стратегический баланс. Решения о конкретных шагах будут приниматься с учетом масштабов размещения западных РСМД и общей обстановки в сфере международной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

