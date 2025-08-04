Россия отказалась от моратория на ракеты средней и меньшей дальности

МИД России заявил об утрате актуальности одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва больше не считает себя связанной прежними самоограничениями, говорится в официальном сообщении ведомства.

Причиной стало наращивание «дестабилизирующих ракетных потенциалов» странами Запада вблизи российских границ, отмечает RT.

Путин заявил, что Россия снимет ограничения по РСМД, если США развернут системы

В МИД отметили, что это напрямую угрожает национальной безопасности и может привести к росту напряженности между ядерными державами, подрывая региональную и глобальную стабильность.

В этих условиях Россия намерена принять военно-технические меры, которые, согласно заявлению, позволят сохранить стратегический баланс. Решения о конкретных шагах будут приниматься с учетом масштабов размещения западных РСМД и общей обстановки в сфере международной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДРСМДМИД РФ

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