Огненный Артемовск. Военные успехи в городе могут повлиять на ход СВО

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram. Пригожин сообщил, что 8 мая «музыканты» продвинулись в Артемовске до 130 метров. Занято 15 тысяч квадратных метров территории.

Под контролем противника остается 2,36 квадратных километра. Бои ожесточенные, отметил основатель «Вагнера».

В тот же день бойцы ЧВК «Вагнер» штурмомвали и захватили здание, которое расположено возле медучилища на западе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает РИА Новости.

В результате «музыканты» сделали в здании зачистку и приступили к подавлению огневых точек противника в зданиях, находящихся рядом.



Утром 9 мая в юго-западном направлении от Артемовска ВС РФ под прикрытием артиллерии безрезультатно атаковали в направлении Ступочек и Часова Яра. ЧВК «Вагнер» предприняла штурм окрестностей Ивановского, а также в южной, западной и северной части Бахмута. На последнем участке удалось немного продвинуться. Прорыв к Хромовому оказался безуспешным, как и попытки российской армии – атаковать в районе Спорного. Под огнем российских войск оказались Александро-Шультин, Богдановка, Маркова, Новомарков и Орехово-Васильевка. Позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, а также Курдюмовке, Железнянском, Белогоровке и Берестовом в ДНР обстреляны ВСУ.