Огненный Артемовск. Военные успехи в городе могут повлиять на ход СВО
Является Артемовск ключевой точкой в ходе СВО или нет, обсуждают военные.
Подразделения Вооружённых сил РФ подтянули резервы и начали штурм последней цитадели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмут). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», который ссылается на украинских военных аналитиков, ожесточённые стрелковые бои продолжаются вдоль участка улицы Медведева на севере серой зоны города.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram. Пригожин сообщил, что 8 мая «музыканты» продвинулись в Артемовске до 130 метров. Занято 15 тысяч квадратных метров территории.
Под контролем противника остается 2,36 квадратных километра. Бои ожесточенные, отметил основатель «Вагнера».
В тот же день бойцы ЧВК «Вагнер» штурмомвали и захватили здание, которое расположено возле медучилища на западе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает РИА Новости.
В результате «музыканты» сделали в здании зачистку и приступили к подавлению огневых точек противника в зданиях, находящихся рядом.
Утром 9 мая в юго-западном направлении от Артемовска ВС РФ под прикрытием артиллерии безрезультатно атаковали в направлении Ступочек и Часова Яра. ЧВК «Вагнер» предприняла штурм окрестностей Ивановского, а также в южной, западной и северной части Бахмута. На последнем участке удалось немного продвинуться. Прорыв к Хромовому оказался безуспешным, как и попытки российской армии – атаковать в районе Спорного. Под огнем российских войск оказались Александро-Шультин, Богдановка, Маркова, Новомарков и Орехово-Васильевка. Позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, а также Курдюмовке, Железнянском, Белогоровке и Берестовом в ДНР обстреляны ВСУ.
Если российские силы будут брать Артемовск (Бахмут) до 2025 года, это не отменит контрнаступление Вооруженных сил Украины - оно начнется на других направлениях, сказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на заявление экс-посла ЛНР Родиона Мирошника. Тот прогнозирует начало контрнаступления ВСУ на российские позиции после сдачи Артемовска.
«Если мы просто будем как можно дольше брать Артемовск, то в любом случае это не приведёт к тому, что они отменят свое контрнаступление. Если мы будем Артемовск брать до 2025 года — это не значит, что Украина наступать не будет. На других направлениях будет наступать. То, о чем говорит Мирошник, — речь исключительно по поводу Артемовского направления», - приводит заявление Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Со своей стороны, военный аналитик Алексей Леонков оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск в ходе планируемого контрнаступления. По его словам, если такая попытка будет предпринята, неизвестно, окажется ли она удачной.
Он отметил, что ВСУ нужно пробить коридор и вывести оставшихся бойцов из города, а для этого необходимо предпринять мощный штурм со стороны Константиновки или Часова Яра, чего не наблюдается.
«Поэтому, думаю, рано или поздно у тех, кто сидит в городе, нервы сдадут», - заключил он.
Пригожин в завидной регулярностью делал заявления о «снарядном голоде» и грозился 10 мая вывести ЧВК «Вагнер» из Артемовска. В результате сообщил, что бойцов пообещали снабдить всем необходимым. Кроме того, в качестве коммуникатора между ЧВК и Минобороны предложили главкома Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина.
ЧВК «Вагнер» стоило «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами захватить Артемовск, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, было необходимо изменить «тактику под реальность». Недосказанность с командованием ЧВК «в кое-каких моментах» осталась, заявил политик. Он считает, что этот вопрос возможно решить «лицом к лицу», а не в Сети.
В очередной раз возмутившись тем, что «Вагнер» не получает в необходимом объеме снаряды, Пригожин 9 мая рассказал, получил боевое распоряжение, согласно которому уход ЧВК с позиций в Артемовске признают «изменой Родине». Он сделал резкое заявление, но обещал оставаться на позициях еще несколько дней.
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