Минтранс РФ: Более половины россиян считают состояние дорог хорошим

По его словам, дорожники добиваются роста удовлетворенности россиян состоянием дорог. Высокие результаты в дорожной инфраструктуре достигаются за счет ряда факторов, прежде всего за счет темпов строительства. «Второе — это работа с регионами по приведению в порядок опорной сети, дорожной сети в городах и в целом региональной сети», - указал глава Минтранса.

Также уделили особое внимание работе со штрафами, число которых существенно возросло. Все это наполняет дорожные фонды и позволяет делать дороги лучше. Никитин отметил, что планирование дорожной сети напрямую связано с вопросами развития общественного транспорта и с поручениями президента, на что сейчас Минтранс обращает особое внимание.

Ранее в Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

