Минтранс РФ: Более половины россиян считают состояние дорог хорошим
Более 50% граждан России оценивают состояние дорог как хорошее, сообщил ИС «Вести» министр транспорта РФ Андрей Никитин.
По его словам, дорожники добиваются роста удовлетворенности россиян состоянием дорог. Высокие результаты в дорожной инфраструктуре достигаются за счет ряда факторов, прежде всего за счет темпов строительства. «Второе — это работа с регионами по приведению в порядок опорной сети, дорожной сети в городах и в целом региональной сети», - указал глава Минтранса.
Также уделили особое внимание работе со штрафами, число которых существенно возросло. Все это наполняет дорожные фонды и позволяет делать дороги лучше. Никитин отметил, что планирование дорожной сети напрямую связано с вопросами развития общественного транспорта и с поручениями президента, на что сейчас Минтранс обращает особое внимание.
Ранее в Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минтранс РФ: Более половины россиян считают состояние дорог хорошим
- «Большая четверка» операторов за месяц потратила на продвижение 5G около 1 млрд рублей
- Начался процесс по делу бывшего зампреда «Роснано» Киселева
- Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения онкозаболеваний
- СМИ: ЕС планирует ускорить создание «ответа SpaceX»
- Военный ответ: Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал ядерные учения НАТО
- Все аэропорты Московского авиационного узла приостановили обслуживание авиарейсов
- Путин передал российские активы Tarkett во временное управление
- СМИ: На Украине закончились ракеты для Patriot
- АдГ: Помощь Запада бесполезна, поскольку Украина уже проиграла