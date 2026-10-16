Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, который не стремится к урегулированию конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу Newsmax, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.

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«Он не хочет урегулирования. Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет. Я не большой поклонник Зеленского», - сказал глава США. «Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело...», - отметил Трамп. Он подтвердил, что лично требовал от Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее президент США сообщил, что Украине настало время для смены главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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