Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, который не стремится к урегулированию конфликта
Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу Newsmax, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.
«Он не хочет урегулирования. Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет. Я не большой поклонник Зеленского», - сказал глава США. «Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело...», - отметил Трамп. Он подтвердил, что лично требовал от Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее президент США сообщил, что Украине настало время для смены главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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