Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не дали необходимые боеприпасы

Частной военной компании «Вагнер» пока не дают необходимые снаряды, об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Видеообращение бизнесмена опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 130 метров

Пригожин отметил, что получил боевое распоряжение, согласно которому уход ЧВК с позиций в Артемовске признают «изменой Родине».

«Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций», — указал основатель ЧВК.

Кроме того, в распоряжении говорится, что бойцов «Вагнера» обязаны снабдить абсолютно всем необходимым. Однако ЧВК готовы предоставить лишь часть запрашиваемого вооружения: по словам Пригожина, в Генштабе уменьшили «все циферки» в десять раз.

«Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать», — подчеркнул основатель «Вагнера».

По словам Пригожина, бойцы пока не уйдут из Артемовска и еще несколько дней будут настаивать на выполнении своих требований.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК покинет Артемовск 10 мая на фоне проблем с боеприпасами и вооружением. Однако позже основатель «Вагнера» сообщил, что бойцов пообещали снабдить всем необходимым, пишет RT. Кроме того, в качестве коммуникатора между ЧВК и Минобороны предложили главкома Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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