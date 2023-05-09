Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не дали необходимые боеприпасы

Пригожин отметил, что получил боевое распоряжение, согласно которому уход ЧВК с позиций в Артемовске признают «изменой Родине».

«Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций», — указал основатель ЧВК.

Кроме того, в распоряжении говорится, что бойцов «Вагнера» обязаны снабдить абсолютно всем необходимым. Однако ЧВК готовы предоставить лишь часть запрашиваемого вооружения: по словам Пригожина, в Генштабе уменьшили «все циферки» в десять раз.

«Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать», — подчеркнул основатель «Вагнера».

По словам Пригожина, бойцы пока не уйдут из Артемовска и еще несколько дней будут настаивать на выполнении своих требований.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК покинет Артемовск 10 мая на фоне проблем с боеприпасами и вооружением. Однако позже основатель «Вагнера» сообщил, что бойцов пообещали снабдить всем необходимым, пишет RT. Кроме того, в качестве коммуникатора между ЧВК и Минобороны предложили главкома Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина.

