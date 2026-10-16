СМИ: Алкомаркеты начали сокращать сети
Крупнейшие российские алкогольные ритейлеры начали уменьшать количество торговых точек, сообщают «Известия».
Это впервые за несколько лет. Причина кроется в снижении спроса на спиртное. Среди других причин - роста цен и ужесточения региональных ограничений. В результате федеральные сети переходят от экспансии к пересмотру стратегий развития и повышению эффективности действующих магазинов.
По данным издания, такая тенденция затронула сети «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир». При этом в несетевом сегменте спад спроса оказался заметнее: за год количество таких торговых точек уменьшилось почти на 8%.
Ранее в Вологодской области заявили о ликвидации всех алкомаркетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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