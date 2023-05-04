Эксперт Леонков оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск
Украинским военным необходимо проводить операцию по деблокированию для вывода своих войск из Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Известиями.
По словам собеседника издания, ВСУ нужно мощное наступление с Константиновки или Часова Яра, чтобы пробить коридор и вывести оставшихся в городе бойцов.
«Но с украинской стороны не видно подвижек в решении вопроса таким образом. И даже если попытку деблокировать они предпримут, будет ли она удачной — вопрос открытый», — отметил Леонков.
Эксперт считает, что у оставшихся в Артемовске украинских солдат «сдадут нервы», они понимают, что оказались в безвыходном положении. По словам Леонкова, все асфальтовые дороги, по которым ВСУ могли выйти из города, разрушены, а по лесным тропам невозможно уйти, не имея техники.
«Если украинской армии нужны такие бойцы, они должны сделать все, чтобы ... вывести их из города. Но, думаю, они им не нужны, им был нужен населенный пункт, чтобы сковывать наши силы и средства», — отметил Леонков.
Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, напоминает РЕН ТВ. В частности, подразделения ВДВ сковывают действия украинских войск на флангах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru