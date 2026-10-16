В 2027 году индексация социальных пенсий охватит около 3,5 млн россиян

Социальные пенсии с 1 апреля следующего года проиндексируют почти для 3,5 млн граждан. Об этом рассказал председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

Голикова: Ежемесячные выплаты инвалидам будут проиндексированы с 1 февраля

«Индексация... коснется 3,491 миллиона человек. Из них практически большая часть, подавляющая часть - это неработающие пенсионеры», - указал собеседник агентства.

К таким категориям относятся граждане, которым не хватает страхового стажа либо пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.

Кроме того, Рязанский подчеркнул, что повышение затронет людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов и инвалидов с детства, людей без трудового стажа, потерявших кормильца детей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2027 году страховые пенсии россиян проиндексируют дважды - в феврале и апреле, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ИндексацияПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры