При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал мужчина
Один человек пострадал в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь», - написал глава региона на платформе «Макс».
По словам Слюсаря, из-за падения БПЛА в районе были повреждены производственно-складские помещения, возникло возгорание, пишет RT. Позднее его ликвидировали.
Как уточнил губернатор, над областью уничтожили и подавили около 50 беспилотников и ракету. Противник атаковал город Батайск и девять районов региона.
Ранее в Жуковке Брянской области трое пожарных пострадали при ликвидации возгорания после атаки беспилотника.
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