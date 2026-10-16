При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал мужчина

«В Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь», - написал глава региона на платформе «Макс».

По словам Слюсаря, из-за падения БПЛА в районе были повреждены производственно-складские помещения, возникло возгорание, пишет RT. Позднее его ликвидировали.

Как уточнил губернатор, над областью уничтожили и подавили около 50 беспилотников и ракету. Противник атаковал город Батайск и девять районов региона.

Ранее в Жуковке Брянской области трое пожарных пострадали при ликвидации возгорания после атаки беспилотника.

