При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал мужчина

Один человек пострадал в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ

«В Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь», - написал глава региона на платформе «Макс».

По словам Слюсаря, из-за падения БПЛА в районе были повреждены производственно-складские помещения, возникло возгорание, пишет RT. Позднее его ликвидировали.

Как уточнил губернатор, над областью уничтожили и подавили около 50 беспилотников и ракету. Противник атаковал город Батайск и девять районов региона.

Ранее в Жуковке Брянской области трое пожарных пострадали при ликвидации возгорания после атаки беспилотника.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУПострадавшиеРостовская Область

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