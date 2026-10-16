В Люберцах загорелся склад на площади 1,2 тысячи «квадратов»

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание складского помещения на площади 1200 квадратных метров», - указали в ведомстве.

С места ЧП эвакуировали 15 человек. Предварительно, пострадавших нет.

Возгорание локализовали. К ликвидации пожара привлекли свыше 30 человек и 11 единиц техники.

Ранее возгорание возникло на складе в подмосковном Подольске, пострадали два человека, напоминает 360.ru.

