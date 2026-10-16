«Большая четверка» операторов за месяц потратила на продвижение 5G около 1 млрд рублей

«Большая четверка» операторов сотовой связи («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») за месяц потратила на продвижение стандарта 5G около 1 миллиард рублей, сообщает «Коммерсант».

СМИ: Сети 5G в Москве запустились лишь номинально

Самым популярным каналом продвижения стало телевидение. По итогам сентября, на рекламном рынке лидером по стал МТС с 410 млн руб., на втором месте — «Т2 Мобайл» (250 млн руб.). Замыкает тройку «МегаФон» (165 млн руб.).

По словам экспертов, запуск 5G стал одной из крупнейших телеком-кампаний года. При этом вместе с популяризацией услуг мобильных операторов растут и требования пользователей.

Ранее были названы российские города с самой высокой скоростью интернета 5G, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ИнтернетМобильная СвязьОператоры Связи

Горячие новости

Все новости

партнеры