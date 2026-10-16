«Большая четверка» операторов за месяц потратила на продвижение 5G около 1 млрд рублей
«Большая четверка» операторов сотовой связи («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») за месяц потратила на продвижение стандарта 5G около 1 миллиард рублей, сообщает «Коммерсант».
Самым популярным каналом продвижения стало телевидение. По итогам сентября, на рекламном рынке лидером по стал МТС с 410 млн руб., на втором месте — «Т2 Мобайл» (250 млн руб.). Замыкает тройку «МегаФон» (165 млн руб.).
По словам экспертов, запуск 5G стал одной из крупнейших телеком-кампаний года. При этом вместе с популяризацией услуг мобильных операторов растут и требования пользователей.
Ранее были названы российские города с самой высокой скоростью интернета 5G, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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