«Большая четверка» операторов за месяц потратила на продвижение 5G около 1 млрд рублей

Самым популярным каналом продвижения стало телевидение. По итогам сентября, на рекламном рынке лидером по стал МТС с 410 млн руб., на втором месте — «Т2 Мобайл» (250 млн руб.). Замыкает тройку «МегаФон» (165 млн руб.).

По словам экспертов, запуск 5G стал одной из крупнейших телеком-кампаний года. При этом вместе с популяризацией услуг мобильных операторов растут и требования пользователей.

Ранее были названы российские города с самой высокой скоростью интернета 5G, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

