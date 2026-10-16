Трамп: США приостановили продажи оружия союзникам

Как отметил политик, в последнее время Вашингтон «просто оставляет боеприпасы себе», потому что они нужны самим США.

«И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», - заявил Трамп.

Глава Белого дома возложил ответственность за это на экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который бесплатно отдал огромное количество вооружений Украине.

Между тем американские ВВС запросили у конгресса $525,2 млн на разработку нового семейства дальнобойных крылатых ракет, пишет 360.ru.

