СМИ: ВСУ пожаловались на атаки российской артиллерии в Артемовске

Украинские военные жалуются на активизацию российской артиллерии в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом пишет «Русская весна».

Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 170 метров

По данным портала, ВСУ в панике сообщают о мощных ударах российских бойцов, заявляя, что их заливают огнем. Кроме того, украинские военные говорят об активных штурмовых действиях частной военной компании «Вагнер», которая вытесняет противника их западных кварталов Артемовска.

Украинские военные аналитики подтверждают, что силы РФ «имеют успехи» в наступлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы «Вагнера» при поддержке ВДВ перешли в наступление в Артемовске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Вооруженные Силы РФСпецоперацияВСУДНР

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