СМИ: Приказ ограничить связь ВСУ пришёл из администрации США

Из Белого дома пришел приказ ограничить связь Вооруженным силам Украины, чтобы осложнить работу ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, сообщает Reuters.

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По данным агентства, распоряжение замедлить военную спутниковую систему Starshield поступило непосредственно из администрации США. Соответствующее указание чиновники передали руководству Пентагона. Теперь терминалы спутниковой связи работают в движении только на скорости до 160 км/ч. Киев признал что ограничения мешают проведению боевых операций.

Ранее руководитель SpaceX Илон Маск в соцсети X написал, что никак не связан с ограничениями в работе спутниковой связи Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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