СМИ: Приказ ограничить связь ВСУ пришёл из администрации США

По данным агентства, распоряжение замедлить военную спутниковую систему Starshield поступило непосредственно из администрации США. Соответствующее указание чиновники передали руководству Пентагона. Теперь терминалы спутниковой связи работают в движении только на скорости до 160 км/ч. Киев признал что ограничения мешают проведению боевых операций.

Ранее руководитель SpaceX Илон Маск в соцсети X написал, что никак не связан с ограничениями в работе спутниковой связи Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

