Банки массово отказываются от выдачи ипотечных кредитов
В России количество банков, выдающих жилищные кредиты, за последние три года сократилось на 13,2% – с 249 до 216, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Речь идет не о закрытии финансовых учреждений, а об их добровольном отказе от выдачи ипотек. По словам экспертов, при высоких ставках по депозитам и риске невозврата кредитов некоторым банкам становится невыгодно продолжать работать на этом направлении. Аналитики прогнозируют, что процесс ухода банков может ускориться, так как направление становится все менее для них доходным.
В более выгодном положении остаются крупнейшие финансовые организации, обладающие широкой клиентской базой и доступом к различным источникам финансирования. Также они активно сотрудничают с застройщиками, предлагая специальные условия для покупателей новостроек.
Тем временем, чистая прибыль банков по итогам 2026 года может впервые превысить 4 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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