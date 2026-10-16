Банки массово отказываются от выдачи ипотечных кредитов

В России количество банков, выдающих жилищные кредиты, за последние три года сократилось на 13,2% – с 249 до 216, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

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Речь идет не о закрытии финансовых учреждений, а об их добровольном отказе от выдачи ипотек. По словам экспертов, при высоких ставках по депозитам и риске невозврата кредитов некоторым банкам становится невыгодно продолжать работать на этом направлении. Аналитики прогнозируют, что процесс ухода банков может ускориться, так как направление становится все менее для них доходным.

В более выгодном положении остаются крупнейшие финансовые организации, обладающие широкой клиентской базой и доступом к различным источникам финансирования. Также они активно сотрудничают с застройщиками, предлагая специальные условия для покупателей новостроек.

Тем временем, чистая прибыль банков по итогам 2026 года может впервые превысить 4 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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