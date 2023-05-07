СМИ: командование ВСУ приняло оперативные решения по Артемовску

Сырский встретился с командирами подразделений и побывал в районах боевых действий. Отмечается, что поездка состоялась в субботу, 6 мая.

По данным украинских изданий, Сырский вместе с командирами приняли «необходимые оперативные решения».

Командующий сухопутными войсками назвал обстановку в районе Артемовска (Бахмут) напряженной. Он признал, что большая часть города контролируется российскими силами.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего украинского укрепрайона в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

