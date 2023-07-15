Обошлось без мобилизации. В России завершился весенний призыв
Весенний призыв в ряды Вооруженных сил России проходил на фоне слухов о второй волне мобилизации и законодательных нововведений.
Завершился весенний призыв граждан на военную службу в России, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что в ВС России и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призвали и направили 147 тысяч человек.
Призыв проходил на фоне слухов о второй волне мобилизации, которую в России якобы собирались провести одновременно с весенней призывной кампанией. Домыслы возникли после принятия законопроекта об электронных повестках. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ.
Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношении уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что ограничительные меры в отношении гражданина, не явившегося по повестке, будут приниматься только во время следующего призыва. Россиянам, проживающим за границей, парламентарий посоветовал получить повестку, взять отпуск на год, отслужить в России и «ехать обратно за границу, радостно там работать».
При этом рассылать повестки через портал «Госуслуги» в тестовом режиме начали уже во время весеннего призыва, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.
Власти поспешили объяснить, что изменения необходимы для более эффективной работы военкоматов.
Так, законопроект о создании единого реестра военнообязанных связан с необходимостью модернизировать систему воинского учета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воинский учет — это то, с чем граждане ... сталкиваются постоянно, хотя бы один раз, на протяжении своей жизни. И, соответственно, эта система должна идти в ногу с требованиями времени», — указал он.
С другой стороны, слухи о «новой волне» возникли в связи с планом Киева провести контрнаступление. На этом фоне депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с «Украина.ру» он признался, что вторая волна мобилизации могла бы усилить линию соприкосновения и помочь решить поставленные задачи СВО, так как Россия не заинтересована в затягивании конфликта.
«Я приехал в Москву и наблюдаю прекрасную мирную жизнь огромного города, который происходящие несколько западнее события вообще никак не затрагивают. Это неверно даже с моральной точки зрения! Я уж не говорю про политическую, экономическую и прочую. Опасности, в состоянии которых существует Россия, действительно велики. Нам надо собрать максимум сил для того, чтобы одержать быструю и эффективную победу. Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации. Та мобилизация, которая была, резко усилила с нашей стороны линию соприкосновения», - объяснил он.
После технических нововведений, касающихся призывников и военных запасе, мошенники пытались взломать Сбербанк, отправив сотрудникам имитирующие рассылку военкомата электронные письма, внутри которых был вирус.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов напомнил, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки, поэтому клиентам банка следует быть внимательнее и игнорировать подобные сообщения.
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что о мобилизации речи не идет.
«Я могу сказать, что на сегодняшний день мобилизации не предполагается. Я рассуждать больше не буду», - кратко высказался он.
Ранее депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, согласно которому в России будет поэтапно повышаться призывной возраст срочной службы. Документ предполагает, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет, сообщает ТАСС.
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