Обошлось без мобилизации. В России завершился весенний призыв

Призыв проходил на фоне слухов о второй волне мобилизации, которую в России якобы собирались провести одновременно с весенней призывной кампанией. Домыслы возникли после принятия законопроекта об электронных повестках. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ.

Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношении уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что ограничительные меры в отношении гражданина, не явившегося по повестке, будут приниматься только во время следующего призыва. Россиянам, проживающим за границей, парламентарий посоветовал получить повестку, взять отпуск на год, отслужить в России и «ехать обратно за границу, радостно там работать».