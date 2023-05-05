Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца 2023 года

Минцифры может создать реестр и ввести его в эксплуатацию с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий.

С 1 января 2025 года обеспечивается формирование записей в реестре воинского учета и начинается его эксплуатация.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что электронные повестки для военнообязанных россиян в весенний призыв 2023 года могут рассылаться гражданам в тестовом режиме, передает «Радиоточка НСН».

