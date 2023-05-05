Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца 2023 года
Министерство цифрового развития России предложило создать единый реестр воинского учета и апробировать его до 31 декабря 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.
Минцифры может создать реестр и ввести его в эксплуатацию с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий.
С 1 января 2025 года обеспечивается формирование записей в реестре воинского учета и начинается его эксплуатация.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что электронные повестки для военнообязанных россиян в весенний призыв 2023 года могут рассылаться гражданам в тестовом режиме, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца 2023 года
- Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США
- Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев
- За арестованного мэра Одессы внесли залог в $380 тысяч
- «Росэнергоатом»: вывозить сотрудников Запорожской АЭС не планируется
- Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма
- Глава Apple заявил об интересном потенциале искусственного интеллекта
- Минюст внес главу ФБК* Певчих в список иноагентов
- Чавушоглу: в Москве 10 мая пройдет встреча глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии
- По российским подразделениям начали провозить подаренную Путиным икону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru