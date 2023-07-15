Минобороны России: весенний призыв на военную службу в РФ завершен

Завершился весенний призыв граждан на военную службу в России, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России: ВС РФ уничтожили более пяти тысяч беспилотников с начала СВО

В оборонном ведомстве отметили, что в ВС России и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призвали и направили 147 тысяч человек.

Уточняется, что военкоматы проводили призыв, не смотря на попытки иностранных СМИ дискредитировать российскую армию.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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