Картаполов: закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект, предусматривающий поэтапное повышение призывного возраста срочной службы, может быть окончательно одобрен в ближайшее время, сообщает ТАСС.
По его словам, депутаты будут стараться рассмотреть его во втором и третьем чтениях в июле.
«Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии (до 30 июля - прим. НСН)», - заключил он.
Законопроект о повышении призывного возраста в России был внесён на рассмотрение в Госдуму в марте 2023 года, передаёт ОТР. Документ предполагает, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru