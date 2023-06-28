Картаполов: закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле

По его словам, депутаты будут стараться рассмотреть его во втором и третьем чтениях в июле.

«Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии (до 30 июля - прим. НСН)», - заключил он.

Законопроект о повышении призывного возраста в России был внесён на рассмотрение в Госдуму в марте 2023 года, передаёт ОТР. Документ предполагает, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.