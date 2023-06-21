Совет Федерации одобрил закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает в периоды мобилизации, военного положения и военного времени призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, сообщает ТАСС.
В документе говорится, что речь идёт о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.
Один из авторов инициативы, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас отметил, что имеются ввиду преступления, совершённые до дня вступления закона, призвать можно также граждан, находящихся под следствием или осуждённых, уже отбывших наказание и освобождённых по УДО.
Согласно одобренным нормам, освободиться от ответственности и погасить судимость призванные таким образом граждане смогут после получения госнаграды или увольнения со службы.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что принять осужденных на службу могут в интересах Минобороны и ЧВК «Вагнер».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru