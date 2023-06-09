Останина рассказала о реакции на законопроект об отсрочке от службы

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала о реакции коллег-на законопроект об отсрочке от призыва мужчин с единственным родителем пенсионного возраста.

«Как отнесутся мои коллеги? Вы не про коллег спрашивайте. Какие указания даст администрация президента, так коллеги из фракции большинства и отнесутся. А я уверена, что меня поддержат и мои коллеги-коммунисты, и депутаты из фракции ЛДПР, поддержат меня и «Справедливороссы», «Новые люди». У меня есть поддержка в Госдуме, но сожалею, что кое-кто все время ждет политической отмашки, будто собственное мнение отсутствует», - заявила Останина.

В понедельник Нина Останина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации тем, кто являются единственными детьми у одиноких родителей пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

