Останина рассказала о реакции на законопроект об отсрочке от службы
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала о реакции коллег-на законопроект об отсрочке от призыва мужчин с единственным родителем пенсионного возраста.
«Как отнесутся мои коллеги? Вы не про коллег спрашивайте. Какие указания даст администрация президента, так коллеги из фракции большинства и отнесутся. А я уверена, что меня поддержат и мои коллеги-коммунисты, и депутаты из фракции ЛДПР, поддержат меня и «Справедливороссы», «Новые люди». У меня есть поддержка в Госдуме, но сожалею, что кое-кто все время ждет политической отмашки, будто собственное мнение отсутствует», - заявила Останина.
В понедельник Нина Останина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации тем, кто являются единственными детьми у одиноких родителей пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru